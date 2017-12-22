Kerevitaş için gong töreni

Aralık 22, 2017 0 Yorum 166 Okunma
Kerevitaş için gong töreni

Kerevitaş’ın tahsisli sermaye artışı sonrası Besler’i satın almasının ardından Borsa İstanbul’da gong töreni düzenlendi.

Yıldız Holding YKB Yardımcısı Ali Ülker, “Kerevitaş, Besler ile önce bölgesel ardından küresel bir yolculuk hedefliyor” dedi.

Ali Ülker, Kerevitaş’ın satın alma sonrası güçlü öz kaynak ve istikrarlı büyüme trendiyle gıda alanında birçok farklı sahaya yatırım yapabilecek mali güce sahip olacağını da sözlerine ekledi.



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