KFC’de ‘Mutfak Ortada’ dönemi
KFC’nin mart ayından bu yana gerçekleştirdiği ‘KFC Mutfak Ortada’ projesi devam ediyor.
Dileyenlerin www.kfcdaimataze.com‘dan başvurarak katılabildiği bu keşif gezisinde katılımcılar, şeflerle birlikte KFC ürünlerini pişirerek yiyebiliyor.
KFC Türkiye’nin pazarlamadan sorumlu yönetim kurulu üyesi Zeliha Şener, “Turlara katılan tüketicilerimiz, hızlı olan kısmın paketleme ve servis aşamasında başladığını keşfettiklerini iletiyor” dedi.
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