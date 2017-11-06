Kibar Holding, geleceğe hazırlanıyor
45’inci yılını kutlayan Kibar Holding, gelecek planlarını hazırladı. Bünyesindeki 22 şirketiyle faaliyet gösteren Kibar Holding, yeni dönemde büyüme, yatırım, risk yönetimi, operasyonel mükemmellik ve teknoloji unsurlarına önem verecek.
Kibar Holding CEO’su Dr. Tamer Saka, yatırımlara devam edeceklerini, büyümede yurtdışını da gözlediklerini söyledi. Saka, “Endüstri 4.0 da önem vereceğimiz en önemli unsurlar arasında” dedi.
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