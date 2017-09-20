Kısa filmler bekleniyor
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin dördüncüsünü düzenlediği ‘Kamera Elinde Geleceğin Cebinde Kısa Film Yarışması’na son başvuru tarihi, 29 Eylül olarak belirlendi.
Dereceye girenler, 12 bin TL’ye varan ödüller ve çeşitli hediyeler kazanacak.
Yarışmaya katılmak için tasarruf etmenin, küçük birikimleri yatırıma dönüştürmenin önemini anlatan ve üç dakikayı aşmayan film çekmek yeterli.
Filmler, www.kameraelindegelecegincebinde.com‘da doldurulan formla teslim edilebilir.
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