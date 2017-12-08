Koç bilim madalyası Acemoğlu’nun
Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Koç Üniversitesi’nin başarılı ve öncü bilim insanlarını ödüllendirerek bilime hizmet etmek amacıyla verdiği Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’nın bu yılki sahibi oldu.
Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, Prof. Dr. Daron Acemoğlu’nun bu ödüle uluslararası alanda ekonomiye yaptığı katkılarla lâyık görüldüğünü açıkladı.
Prof. Dr. Daron Acemoğlu ise, “Ciddi, bilgiye bağlı kurumların araştırmalarımı böyle büyük bir ödüle layık görmesi çok anlamlı” dedi.
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