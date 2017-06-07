Koç ve Tata’dan işbirliği
Hindistanlı Tata Grubu bünyesindeki Voltas ve Arçelik arasında, Hindistan’da üretim ve satış yapacak bir şirket kurulması için ortaklık anlaşması imzalandı.
Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, şirketin ‘Voltas Beko’ markalı ürünlerle Hindistan pazarının önde gelen oyuncularından biri olmasını hedeflediklerini kaydetti.
Ebiçlioğlu, “Beko’nun Hindistan’daki etkinliğini artıracak; mühendislik, AR-GE ve teknoloji gücümüzü Güney Asya pazarına da taşıyacağız” dedi.
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