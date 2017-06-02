Kocaer’e birincilik ödülü
Yapısal çelik üreticilerinden Kocaer, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın düzenlediği 2017 Verimlilik Proje Ödülleri’nde ‘Büyük Ölçekli İşletmeler AR-GE Kategorisi’nde birinci seçildi.
Kocaer YKB Hakan Kocaer, AR-GE’ye, markalaşmaya ve inovasyona önem verdiklerini, bakanlık onaylı ilk AR-GE Merkezi’ni sektöre kazandırdıklarını söyledi.
Kocaer, “Turquality programına da dâhiliz. Sektöre katkı sağlayacak gelişmelere öncülük etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
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