Kocaer’e birincilik ödülü

Haziran 2, 2017 0 Yorum 57 Okunma
Kocaer’e birincilik ödülü

Yapısal çelik üreticilerinden Kocaer, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın düzenlediği 2017 Verimlilik Proje Ödülleri’nde ‘Büyük Ölçekli İşletmeler AR-GE Kategorisi’nde birinci seçildi.

Kocaer YKB Hakan Kocaer, AR-GE’ye, markalaşmaya ve inovasyona önem verdiklerini, bakanlık onaylı ilk AR-GE Merkezi’ni sektöre kazandırdıklarını söyledi.

Kocaer, “Turquality programına da dâhiliz. Sektöre katkı sağlayacak gelişmelere öncülük etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.



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