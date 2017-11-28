Koç’tan kadın gücüne destek

Kasım 28, 2017 0 Yorum 72 Okunma
Koç’tan kadın gücüne destek

Koç Holding, toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına bir yenisini ekledi.

Koç Topluluğu şirketleri, ‘Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni imzaladı.

HeForShe Hareketi’nin küresel liderleriyle New York’ta bir araya gelen Koç Holding YKB Ömer M. Koç, “Toplumsal cinsiyet eşitliği, önceliklerimiz arasında” dedi.

Ömer M. Koç, cinsiyet eşitliğinin anahtarının kadının ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmesi olduğunu kaydetti.



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