Konya seferlerini artırıyor

Mart 30, 2017 0 Yorum 72 Okunma
Konya seferlerini artırıyor

Türk Hava Yolları (THY) yurtiçi seferlerini artırmaya devam ediyor.

Şirket, her gün dörder sefer olarak gerçekleştirilen İstanbul- Konya-istanbul uçuşlarını, yaz tarifesi kapsamında 26 Mart’tan itibaren beşe çıkaracak. Uçuş tarifesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere www.turkishairlines.com web sitesinden, 444 o 849 numaralı Çağrı Merkezi’nden veya satış ofislerinden ulaşılabilir.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap