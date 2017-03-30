Konya seferlerini artırıyor
Türk Hava Yolları (THY) yurtiçi seferlerini artırmaya devam ediyor.
Şirket, her gün dörder sefer olarak gerçekleştirilen İstanbul- Konya-istanbul uçuşlarını, yaz tarifesi kapsamında 26 Mart’tan itibaren beşe çıkaracak. Uçuş tarifesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere www.turkishairlines.com web sitesinden, 444 o 849 numaralı Çağrı Merkezi’nden veya satış ofislerinden ulaşılabilir.
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