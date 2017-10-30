Kooperatifleşme şart

Ekim 30, 2017 0 Yorum 42 Okunma
Kooperatifleşme şart

Gıda Perakendecileri Derneği, ‘Ortak Gelişim Kongresi’ni 10 Ekim’de düzenledi.

Kongrenin ‘Gıda Enflasyonuna Farklı Bakış Açıları ve Tedbirler’ konulu panelinde konuşan Migros Ticaret Genel Müdürü Özgür Tort, gıda enflasyonunun çözümünün kooperatifleşmenin desteklenmesinden geçtiğini söyledi.

Tort, “Kooperatifleşme, güçlü üretici ve kazançlı tüketici demek. Bu sayede tüketicinin sofrasına daha uygun fiyatla ürün sunmak mümkün olacak” dedi.



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