Korozo ve Actera Group’tan ortaklık

Şubat 13, 2017 0 Yorum 70 Okunma
Korozo ve Actera Group’tan ortaklık

250 milyon Euro ciroya sahip esnek ambalaj üreticisi Korozo, özel sermaye yatırım fonu Actera Group ile hisse devir ve ortaklık anlaşması imzaladı.

Korozo Grup CEO’su Jeki Mizrahi İngiltere, Almanya ve Fransa’da bölge ofisleri bulunduğunu ve 70’ten fazla ülkeye ihracat yaptıklarını kaydetti.

Mizrahi, Ortaklığın Korozo’ya, güçlü sermaye yapısıyla büyüme ve yatırım hedeflerini daha kısa sürede tamamlama fırsatı sunacağını söyledi.



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