Küçükçalık’tan sentetik fabrikası
Küçükçalık Grubu, sentetik ipliği Türkiye’de üretecek. Sakarya’da arsa hariç 40 milyon dolarlık yatırımla kurulan KFS Sentetik Fabrikası’nda, ilk fazda günde 50 ton iplik üretilecek.
Fabrikada 350 kişinin istihdam edildiğini söyleyen Küçükçalık Tekstil Sanayi ve Ticaret YKB Yaşar Küçükçalık, “Üretimin günlük 200 tona ulaşmasını ve 900 kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz” dedi.
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