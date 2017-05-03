Küçükçalık’tan sentetik fabrikası

Mayıs 3, 2017 0 Yorum 33 Okunma
Küçükçalık’tan sentetik fabrikası

Küçükçalık Grubu, sentetik ipliği Türkiye’de üretecek. Sakarya’da arsa hariç 40 milyon dolarlık yatırımla kurulan KFS Sentetik Fabrikası’nda, ilk fazda günde 50 ton iplik üretilecek.

Fabrikada 350 kişinin istihdam edildiğini söyleyen Küçükçalık Tekstil Sanayi ve Ticaret YKB Yaşar Küçükçalık, “Üretimin günlük 200 tona ulaşmasını ve 900 kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz” dedi.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap