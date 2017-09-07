Kukla festivali 13-29 Ekim’de

Eylül 7, 2017 0 Yorum 46 Okunma
Kukla festivali 13-29 Ekim’de

İstanbul Karagöz Kukla Vakfı’nın organize ettiği Uluslararası İstanbul Kukla Festivali, 13-29 Ekim’de sanatseverlerle buluşacak.

Bu yıl 20’ncisi düzenlenecek festivalde üç yerli oyun ile 15 ülkeden 18 yabancı topluluk yer alacak.

Festivalde 2017’nin Türk Gölge Tiyatrosu’nun 500’üncü yılı olması nedeniyle gölge tiyatrosuna özel yer ayrıldı. Ayrıntılı bilgiye, www.kuklafestivali.com’dan ulaşılabilir.



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