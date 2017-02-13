Kyocera’dan yeni fotokopi makineleri
Kyocera, beş yeni siyah beyaz ve üç yeni renkli A3 çok fonksiyonlu fotokopi makinesini piyasaya sürdü.
Hızları dakikada 50 sayfa A4 ile dakikada 70 sayfa A4 arasında değişen Kyocera’nın yeni A3 siyah beyaz TASKalfa 5002i/6002i/7002i ile A3 renkli TASKalfa 6052ci/7052ci/8052ci modelleriyle banner ve etiket ayraç kağıtlarına da baskı alınabiliyor.
Önceki haber Kibar, Tuzla'da karma proje yapacak
Sonraki haber Abdi İbrahim'de kadının gücü
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?