‘Lezzetin teknolojisi’ bu fuarda

Mart 2, 2017 0 Yorum 26 Okunma
‘Lezzetin teknolojisi’ bu fuarda

11’inci Uluslararası Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma, Çikolata ve Teknolojileri Fuarı IBATECH 2017, 9-12 Mart’ta Ankara ATO Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi’nde düzenlenecek.

Fuarda ekmek, pizza ve pasta fırınları, döner-taş tabanlı fırınlar, krep, krem dolgu, hamur kesme-tartma, sandviç makinaları gibi çeşitli ürün grupları, 10 bin metrekarelik brüt alanda sergilenecek.



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