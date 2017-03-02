‘Lezzetin teknolojisi’ bu fuarda
11’inci Uluslararası Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma, Çikolata ve Teknolojileri Fuarı IBATECH 2017, 9-12 Mart’ta Ankara ATO Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi’nde düzenlenecek.
Fuarda ekmek, pizza ve pasta fırınları, döner-taş tabanlı fırınlar, krep, krem dolgu, hamur kesme-tartma, sandviç makinaları gibi çeşitli ürün grupları, 10 bin metrekarelik brüt alanda sergilenecek.
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