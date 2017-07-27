Lidya yüzde 55 büyüdü
Xerox, Epson ve EFİ markalarının Türkiye distribütörlüğünü yürüten Lidya Grup, 2017’nin ilk altı ayında bir önceki yıla oranla makine satışlarında yüzde 55 büyüme kaydetti.
Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Öz, “Özellikle 2017 Eylül-Aralık döneminde EFİ, Epson ve Xerox’da başarılı satışlara imza atmayı hedefliyoruz” dedi.
Öz, yeni bir markanın daha Türkiye distribütörlüğünü almak için birkaç global markayla görüşme yaptıkları bilgisini de verdi.
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