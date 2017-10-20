Limak’tan sanata destek

Ekim 20, 2017 0 Yorum 33 Okunma
Limak’tan sanata destek

Limak Vakfı’nın kurduğu Limak Filarmoni Orkestrası, Ankara’dan sonra ikinci konserini İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde verdi. Konserde, Zeki Müren’in şarkıları izleyicilerle buluştu.

Limak Vakfı Başkanı Ebru Özdemir, “Vakfımızın gözbebeği ve ilk projemiz olan ‘Türkiye’nin Mühendis Kızları’ ile özgüveni yüksek, çağdaş ve iş dünyasında başarılı olacak genç kadınlar yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Limak Filarmoni Orkestrası’yla da sanata destek veriyoruz” diye konuştu.



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