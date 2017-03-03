LPG sektörü fırsatlar sunuyor

Mart 3, 2017 0 Yorum 40 Okunma
LPG sektörü fırsatlar sunuyor

Dünya LPG Birliği (WLPGA) 2017 Asya Zirvesi, ‘Hayatları Değiştiren LPG’ temasıyla Yeni Delhi’de düzenlendi.

Dünya LPG Birliği Başkanı ve Koç Holding Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu, güçtö üretim, yoğun talep ve düşük seyreden fiyat trendlerinin LPG sektörü için tüm ülkelere önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Eyüpoğlu, “LPG’nin ulaşılabilir, çevre ve yaşam kalitesini artıran bir yakıt olarak tanınması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.



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