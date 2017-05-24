Maç bileti, cep telefonunda

Mayıs 24, 2017 0 Yorum 38 Okunma
Maç bileti, cep telefonunda

Aktif Bank, Passo mobil uygulamasını hayata geçirdi.

Passolig kart başvurusu yapmak, maç bileti almak, Passolig karta para yüklemek, e-bilet kullanım süresini uzatmak gibi birçok fonksiyonu barındıran uygulama sayesinde taraftarlara tek bir platform üzerinden hizmet verilecek.

Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Serdar Sümer, Passolig’in üç yıl içinde 2,8 milyon taraflara ulaştığını, bu uygulama sonrasında kart sayısındaki artışın hız kazanmasını beklediklerini dile getirdi.



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