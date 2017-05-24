Maç bileti, cep telefonunda
Aktif Bank, Passo mobil uygulamasını hayata geçirdi.
Passolig kart başvurusu yapmak, maç bileti almak, Passolig karta para yüklemek, e-bilet kullanım süresini uzatmak gibi birçok fonksiyonu barındıran uygulama sayesinde taraftarlara tek bir platform üzerinden hizmet verilecek.
Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Serdar Sümer, Passolig’in üç yıl içinde 2,8 milyon taraflara ulaştığını, bu uygulama sonrasında kart sayısındaki artışın hız kazanmasını beklediklerini dile getirdi.
Önceki haber Alliance Healtcare’a genel müdür oldu
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?