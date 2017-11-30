‘Maker’ hareketini Anadolu’ya yayacak
Türk Ekonomi Bankası (TEB), ‘TEB Minik Maker’ler İş Başında’ projesiyle maker hareketini Anadolu’ya yayacak.
‘Bugünün Maker Çocukları, Yarının Büyük Girişimcileri!’ sloganlı projeyle, dokuz şehirde 500’ün üzerinde çocuğa ulaşarak maker eğitimi verilmesi hedefleniyor.
Maker otobüsünün ilk durağı, Edirne olacak.
TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli GMY ve GM Vekili Turgut Boz, en başarılı projelerin sahibi çocukları Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Zirvesi’nde ağırlamayı planladıklarını söylüyor.
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