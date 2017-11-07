Martaş’a ‘yeni nesil’ teslimat
Scania, Martaş Group’a 100 adet yeni nesil Scania R450 çekici teslimatı yaptı.
Scania Genel Müdürü İlhamı Eksin, Martaş Group’un filosunda en çok Scania çekici bulunduran ve yeni nesil Scania’yı Avrupa’da bir kerede filosuna 100 adetle ekleyen ilk şirket olduğunu kaydetti.
2017’de 100 milyon TL yatırım yaptıklarını belirten Martaş Group YKB Abdi Kurt ise “Bu alımla, filomuzu oluşturan 640 çekicinin tamamı Scania oldu” dedi.
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