Mermerciler İtalya’da buluşuyor

Eylül 21, 2017 0 Yorum 38 Okunma
Mermerciler İtalya’da buluşuyor

Dünyanın 40 ülkesine Türk mermeri tedarik eden Temmer Mermer, tasarım dünyasının merkezi İtalya’da dünyanın en büyük, en prestijli fuarı Marmomacc 2017’ye hazırlanıyor.

İtalya’nın Verona kentinde gerçekleşecek olan fuar bu yıl 27-30 Eylül tarihlerinde kapılarını ziyaretçilerine açacak.
Bu yıl fuarda İtalyanların dünyaca ünlü Carrara taşına rakip olan Turkish Carrara taşını sergileyeceklerini belirten Temmer Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya “Muğla ocağından çıkan taşımıza ilginin yüksek olacağını bekliyoruz “ diyor.



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