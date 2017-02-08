Miles & Smiles anlaşması yenilendi
Garanti Bankası ve Türk Hava Yolları (THY), 31 Mart’ta sona erecek beş yıllık Miles & Smiles kredi kartı işbirliği sözleşme dönemini, 31 Mart 2018 sonuna kadar uzatma kararı aldı.
Garanti Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ) Genel Müdürü Işıl Akdemir Evlioğlu, Garanti’nin yurtdışı harcamalar içindeki pazar payının yaklaşık yüzde 40 olduğunu ve bunun yarısının Miles & Smiles kredi kartı sahipleri tarafından yapıldığını dile getirdi.
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