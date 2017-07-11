Milestone, sektöründe lider
Video yönetim yazılımı (VYY) şirketi Milestone Systems, 2017 IHS Markit Pazar Araştırma Raporu’na göre dünyanın bir numaralı VYY tedarikçisi oldu.
“Milestone, 2016’da 2015’e göre net gelirindeki yüzde 18 artışla büyümeye devam ediyor” diyen Milestone Systems’ın başkanı ve CEO’su Lars Thinggaard, ‘gelirin ve inovasyonun birlikte yaratılması’ stratejisine devam edeceklerini dile getirdi.
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