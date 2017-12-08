Milli Havacılık Planı tanıtıldı
Boeing ve Türkiye arasında, Türk Havacılık Sanayii’ni büyütmek için kurulan ortaklıkla Boeing, 10 yılda Türkiye’deki ekonomik etkisini en az iki katına çıkaracak.
Havacılık Sanayii Geliştirme Programı ise Boeing tarafından 28 Kasım’da İstanbul’da başlatılacak.
Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, “Kaynaklarımızı ve uzmanlıklarımızı Boeing ile birleştirmek, havacılık sanayimizi geliştirmemiz için yenilikçi bir yol” dedi.
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