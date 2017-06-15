Mobil haberleşme altyapısı sağlayacak

Haziran 15, 2017 0 Yorum 55 Okunma
Mobil haberleşme altyapısı sağlayacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı önderliğinde, Evrensel Hizmet Fonu kapsamında mobil haberleşme altyapısı olmayan bin 472 yerleşim yerine bu hizmetin götürülmesi için düzenlenen ihale, Türk Telekom (TT) ve Vodafone iş ortaklığında kaldı.

TT Teknoloji GMY Cengiz Doğan, amacın mobil kapsama alanını yükseltmek olduğunu söyledi. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel ise “Ülkenin kaynaklarından tasarruf etmiş olacağız” dedi.



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