Modern ev yemekleri Mamazone’da

Mart 7, 2017 0 Yorum 37 Okunma
Modern ev yemekleri Mamazone’da

Mamazone Restaurant & Cafe, İstanbul/Seyrantepe Sanayi Mahallesi’ndeki Nef 09’un bahçesinde misafirlerini ağırlıyor.

Servisin sabah kahvaltısıyla başladığı Mamazone’da öğle yemeğinde modern ev yemekleri self servis şekilde sunuluyor.

Öğleden sonra gelen misafirler için ise A La Carte menü bulunuyor. Ayrıca menüde sıcak ve soğuk kahve çeşitleri de yer alıyor.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap