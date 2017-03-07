Modern ev yemekleri Mamazone’da
Mamazone Restaurant & Cafe, İstanbul/Seyrantepe Sanayi Mahallesi’ndeki Nef 09’un bahçesinde misafirlerini ağırlıyor.
Servisin sabah kahvaltısıyla başladığı Mamazone’da öğle yemeğinde modern ev yemekleri self servis şekilde sunuluyor.
Öğleden sonra gelen misafirler için ise A La Carte menü bulunuyor. Ayrıca menüde sıcak ve soğuk kahve çeşitleri de yer alıyor.
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