Mor Sertifika Programı 10 yaşında

Aralık 15, 2017 0 Yorum 79 Okunma
Mor Sertifika Programı 10 yaşında

Sabancı Vakfı’nın desteğiyle, Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) tarafından, 2007’den beri yürütülen Mor Sertifika Programı 10 yaşında.

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Biz, toplumsal cinsiyet eşitliğini her zaman öncelikli meselemiz olarak gördük. Tüm kurumlarımızda bu konuyu önemsiyoruz” dedi.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap