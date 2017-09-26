Moskova’ya uçacak
Global bir havayolu şirketi olma yolunda ilerleyen Atlasglobal, uçtuğu nokta sayısını her geçen gün artırıyor.
Son olarak uçuş ağına Moskova’yı da ekleyen Atlasglobal, Rusya’daki destinasyon sayısını 5’e çıkardı.
Atlasglobal, Moskova’dan haftanın her günü sefer gerçekleştirecek. Atlasglobal Satış Başkanı Recep Emanet, Atlasglobal olarak Avrupa, Ortadoğu ve Rusya’da 35 ülkede 50’den fazla noktaya uçuş gerçekleştirdiklerini söylüyor.
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