Motosikletlilere özel prohttp://www.ekonomist.com.tr/wp-admin/post-new.phpje
Aytemiz, ‘Motorcu Dostu İstasyon’ projesini hayata geçiriyor.
Projede yer alan Aytemiz istasyonlarında motosiklet kullanıcılarına özel park alanları ve kask, mont ve eldiven gibi eşyalarını bırakabilecekleri kişiye özel kilitli dolaplar yer alacak.
Kazaları engellemek amacıyla motosikletlilere özel hazırlanan pompaların önüne, özel kaymaz zemin yapılacak.
Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, “Hedefimiz trafiğe kayıtlı 3 milyon motosiklet kullanıcısının tamamına ulaşmak” dedi.
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