Murat Özyeğin Singapur Fahri Konsolosu

Ocak 16, 2017 0 Yorum 30 Okunma
Murat Özyeğin Singapur Fahri Konsolosu

Singapur Cumhuriyeti Hükümeti Murat Özyeğin’i ‘İstanbul ve İzmir şehirleri Singapur Fahri Konsolosluğu’ görevine atandı.

Özyeğin, Singapur Büyükelçisi A. Selverajah liderliğinde Singapur Büyükelçiliği’nin çalışmalarını destekleyecek.

Ekim 2014’te imzalanan ‘Stratejik Ortaklık Bildirisi’ ve Kasım 2015’te imzalanan ‘Türkiye-Singapur Serbest Ticaret Anlaşması’ ile güçlenen iki ülke arasındaki ilişkilerin, yeni atamayla daha da geliştirilmesi hedefleniyor.



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