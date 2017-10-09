Mustafa V. Koç Spor Ödülleri dağıtıldı

Ekim 9, 2017 0 Yorum 64 Okunma
Mustafa V. Koç Spor Ödülleri dağıtıldı

Mustafa V. Koç’un spor tutkusu ve sportmenlik anlayışı, Koç Holding ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi işbirliğiyle Mustafa V. Koç Spor Ödülü’nde bir araya geldi.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül ile paralimpik oyunlar ve dünya şampiyonu milli okçu Gizem Girişmen, ödülün ilk sahipleri oldu.

Koç Holding YK Üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline N. Koç, “Amacımız, spora tutkusu ve yeteneği olan gençleri desteklemek, etik değerleri teşvik etmek” dedi.



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