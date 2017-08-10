MZV, gençleri geleceğe hazırlıyor

Ağustos 10, 2017 0 Yorum 180 Okunma
MZV, gençleri geleceğe hazırlıyor

Mehmet Zorlu Vakfı (MZV), ’21’inci Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı’ ile gençlerin hem akademik, teknik ve profesyonel bilgiyle hem de 21’inci yüzyılın gerektirdiği beceri ve yetkinliklerle donanmaları için destek veriyor.

Zorlu Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı Necmi Kavuşturan, “Bu programla tüm iş dünyasında insan kaynağının gelişimine destek vermek istiyoruz” dedi.



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