Nef, Barcelona sponsor oldu
Geçtiğimiz yıl Galatasaray’ın ana sponsoru olan Nef, şimdi de Avrupa kulüplerinden Barcelona’ya sponsor oldu.
Sosyal sorumluluk alanında aktif olan Nef Vakfı ve Barcelona Vakfı, ortak sosyal sorumluluk projelerine de imza atacak.
Nef, bu sponsorlukla global bir marka olma yolunda önemli bir adım atarken aynı zamanda da Türkiye’nin hikayesini dünyaya anlatmayı da hedefliyor.
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