Nef’ten Bağdat Caddesi’ne satış ofisi
Nef, ev alışverişini Bağdat Caddesi’ne taşıdı ve ‘cadde’de ev alışverişi’ konseptiyle Bağdat Caddesi’nde satış ofisi açtı.
Nef Bodrum dâhil olmak üzere satışı devam eden projelerin sunulduğu Nef Cadde’de, Avrupa, Amerika ve Türkiye’de hayata geçirilecek projeler de tanıtılacak.
2017 içinde Güneşli ve Kandilli’de gerçekleşecek iki yeni proje için yaklaşık 1,4 milyar TL yatırım yapmayı planlayan Nef, uluslararası markalaşma yatırımlarına da devam edecek.
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