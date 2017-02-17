Nef’ten Bağdat Caddesi’ne satış ofisi

Şubat 17, 2017 0 Yorum 86 Okunma
Nef’ten Bağdat Caddesi’ne satış ofisi

Nef, ev alışverişini Bağdat Caddesi’ne taşıdı ve ‘cadde’de ev alışverişi’ konseptiyle Bağdat Caddesi’nde satış ofisi açtı.

Nef Bodrum dâhil olmak üzere satışı devam eden projelerin sunulduğu Nef Cadde’de, Avrupa, Amerika ve Türkiye’de hayata geçirilecek projeler de tanıtılacak.

2017 içinde Güneşli ve Kandilli’de gerçekleşecek iki yeni proje için yaklaşık 1,4 milyar TL yatırım yapmayı planlayan Nef, uluslararası markalaşma yatırımlarına da devam edecek.



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