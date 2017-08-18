Netaş’ın yeni ortağı ZTE
Çok uluslu bilişim çözüm ve sistemleri üreticisi ZTE, Netaş’ın One Equity Partners’ın yönettiği bir portföy şirketi olan OEP Turkey Tech B.V’ye ait yüzde 48,04 hissesini 101,3 milyon dolar karşılığında satın aldı.
Netaş CEO’su C. Müjdat Altay, yeni ortaklık yapısının Netaş’ın küresel büyümesini destekleyeceğini belirtti.
Altay “Bu işlem son yıllarda Türkiye’ye teknoloji geliştirme amaçlı yapılmış en büyük yatırımlardan biri” diye konuştu.
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