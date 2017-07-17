Niyeo’yu tercih etti

Temmuz 17, 2017 0 Yorum 67 Okunma
Niyeo’yu tercih etti

Elif Ebru Atölyesi’nin ebru sanatını modern tasarımlarla birleştiren koleksiyonu, Niyeo internet mağazacılığı platformuyla dijitale taşındı.

Aksesuarlar, Niyeo internet mağazacılığıyla online mağazaya dönüşerek kullanıcılarla buluşmaya başladı.

Elif Ebru Atölyesi’nin kurucusu Banu Nazlı, “Niyeo ile koleksiyonumuzu sisteme entegre ettik.

Sitemiz, çok sayıda kişi tarafından ziyaret ediliyor” dedi.



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