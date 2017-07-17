Niyeo’yu tercih etti
Elif Ebru Atölyesi’nin ebru sanatını modern tasarımlarla birleştiren koleksiyonu, Niyeo internet mağazacılığı platformuyla dijitale taşındı.
Aksesuarlar, Niyeo internet mağazacılığıyla online mağazaya dönüşerek kullanıcılarla buluşmaya başladı.
Elif Ebru Atölyesi’nin kurucusu Banu Nazlı, “Niyeo ile koleksiyonumuzu sisteme entegre ettik.
Sitemiz, çok sayıda kişi tarafından ziyaret ediliyor” dedi.
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