Ode Yalıtım ihracatın payını artıracak
Ode Yalıtım, ciroda ihracatın payını artıracak ve su yalıtım pazarında büyüyecek.
2017’de yüzde 20‘nin üzerinde büyümeyi hedeflediklerini söyleyen ODE Yalıtım YKB Orhan Turan, 2017’nin şirket için önemli bir yıl olduğunu ifade etti.
“Yatırımına 2015’de başladığımız Eskişehir fabrikamızda yılın ilk yarısında üretime başlamayı planlıyoruz” diyen Turan, bu fabrikanın ODE Yalıtım’ı Türkiye yalıtım sektörünün en büyük kapalı alana sahip üreticisi konumuna getireceğini vurguladı.
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