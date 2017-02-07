‘Önce Kadın’ ile fark yarattı
Vodafone Türkiye’nin kadınlara fırsat eşitliği sağlayarak toplumsal ve ekonomik hayata eşit katılımlarını desteklemek için hayata geçirdiği ‘Vodafone Önce Kadın’programı, Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri’nde ‘Telekomünikasyon’ kategorisinde ödüle layık görüldü.
Programla 700 bini aşkın kadına ulaşan Vodafone, ‘Önce Kadın’ mağazaları ile yedi şehirde kadınlara yeni istihdam sağladı ve 370 kadına sürdürülebilir gelir kapısı yarattı.
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