Ortaklık 10 yaşında
Beyçelik ve Gestamp, ‘Beyçelik Gestamp’daki ortaklıklarının 10’uncu yaşına girdi.
10 yıldan bu yana hızla büyüdüklerini belirten Beyçelik Holding YKB Yardımcısı ve CEO’su Baran Çelik, “Kalıp tasarım ve imalatı ile sac şekillendirme konularında sektörde lider konuma geldiğimize inanıyorum” dedi.
Gestamp YKB ve CEO’su Francisco Jose Riberas Mera ise yerel olarak da çalışabilen global bir şirket olduklarını ve birlikte daha da güçlendiklerini söyledi.
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