Özsüt’e gençlerden ödül
Infinity Invest Holding’in 2014’te satın aldığı ve 46 şehirde 180’in üzerinde mağazaya ulaşan Özsüt, İstanbul Gelişim Üniversitesi ödüllerinde ‘Sektörün En’leri Ödülleri En İyi Yiyecek-İçecek Zinciri’ kategorisinde birinci seçildi.
Özsüt Genel Müdürü Güçlü Şeneler, gençler tarafından takdir edilen bir marka olmanın kendilerini onurlandırdığını ifade etti.
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