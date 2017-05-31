Özsüt’e gençlerden ödül

Mayıs 31, 2017 0 Yorum 58 Okunma
Özsüt’e gençlerden ödül

Infinity Invest Holding’in 2014’te satın aldığı ve 46 şehirde 180’in üzerinde mağazaya ulaşan Özsüt, İstanbul Gelişim Üniversitesi ödüllerinde ‘Sektörün En’leri Ödülleri En İyi Yiyecek-İçecek Zinciri’ kategorisinde birinci seçildi.

Özsüt Genel Müdürü Güçlü Şeneler, gençler tarafından takdir edilen bir marka olmanın kendilerini onurlandırdığını ifade etti.



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