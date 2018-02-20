Özyeğin ve GE güçlerini birleştirdi

Şubat 20, 2018 0 Yorum 80 Okunma
Özyeğin ve GE güçlerini birleştirdi

Türkiye’de yerel inovasyonu güçlendirme hedefiyle çalışmalar yürüten GE, Özyeğin Üniversitesi ile güçlerini birleştirerek Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü’ndeki ÖzÜ-X binasında yerini aldı.

İki kurum, ‘Birlikte inovasyon’ anlayışına Türkiye’de öncülük etmeyi, girişimcilik ekosistemimin ve müşteri odaklı inovasyonun gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyor.



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