Özyeğin ve GE güçlerini birleştirdi
Türkiye’de yerel inovasyonu güçlendirme hedefiyle çalışmalar yürüten GE, Özyeğin Üniversitesi ile güçlerini birleştirerek Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü’ndeki ÖzÜ-X binasında yerini aldı.
İki kurum, ‘Birlikte inovasyon’ anlayışına Türkiye’de öncülük etmeyi, girişimcilik ekosistemimin ve müşteri odaklı inovasyonun gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyor.
Önceki haber iyzico’nun satış direktörü oldu
Sonraki haber Doha-Hatay seferleri başlıyor
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?