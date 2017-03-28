Özyeğin Üniversitesi finalde
CFA Institute tarafından düzenlenen hisse senedi araştırma raporu yarışmasının Türkiye finali CFA İstanbul Society koordinasyonunda yapıldı.
Her yıl farklı şirketlerin konu olduğu yarışmada, bu yıl Arçelik incelendi. Takımlardan Arçelik için sektorel ve finansal analiz İstanbul yapması, değerleme yöntemlerini kullanması ve tavsiye kararı almasının beklendiği yarışmayı Özyeğin Üniversitesi takımı kazandı.
Özyeğin, Türkiye’yi nisanda Prag’daki bölge final yarışmasında temsil edecek.
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