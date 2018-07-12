Park Dedeman eylülde açılacak

Temmuz 12, 2018 0 Yorum 67 Okunma
Park Dedeman eylülde açılacak

Dedeman Otelleri, Park Dedeman hizmet anlayışını Eskişehir’le buluşturuyor.

Eskişehir’in tarihi binalarla süslenmiş bölgesi Odunpazarı mevkiinde bulunan Turunç Otel’le varılan anlaşma sonrasında otel binası, Park Dedeman konsepti doğrultusunda restorasyona alındı.

Otel, işlemlerinin ardından eylül ayı itibarıyla Park Dedeman Eskişehir olarak hizmet vermeye başlayacak.

Dedeman Turizm Yönetim Genel Müdürü Emrullah Akçakaya, “Böyle kıymetli bir lokasyonda bulunan ve henüz dört yaşında olan genç bir otelin işletmesini devralmak bizler için mutluluk verici bir gelişme” dedi.



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