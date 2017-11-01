PERYÖN için geri sayım başladı
25 yılda bin 395 konuşmacı, 654 oturum ve 25 bine yakın katılımcıyı ağırlayan PERYÖN İnsan Yönetimi Kongresi, bu yıl 2-3 Kasım’da İstanbul Lütfi Kırdar’da gerçekleştirilecek.
Kongreye bu yıl, UNESCO Gelecek Çalışmaları Programı Başkanı Sohail Inayatullah, Development Dimensions International Baş Danışmanı Linda Miller, Charles Ruffolo, Haluk Levent, Ayşe Arman gibi isimler katılacak.
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