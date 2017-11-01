PERYÖN için geri sayım başladı

Kasım 1, 2017 0 Yorum 90 Okunma
PERYÖN için geri sayım başladı

25 yılda bin 395 konuşmacı, 654 oturum ve 25 bine yakın katılımcıyı ağırlayan PERYÖN İnsan Yönetimi Kongresi, bu yıl 2-3 Kasım’da İstanbul Lütfi Kırdar’da gerçekleştirilecek.

Kongreye bu yıl, UNESCO Gelecek Çalışmaları Programı Başkanı Sohail Inayatullah, Development Dimensions International Baş Danışmanı Linda Miller, Charles Ruffolo, Haluk Levent, Ayşe Arman gibi isimler katılacak.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap