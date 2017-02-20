Philsa, ‘ihracatın yıldızı’ oldu

Şubat 20, 2017 0 Yorum 70 Okunma
Philsa, ‘ihracatın yıldızı’ oldu

Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2016’da sektörel bazda en çok ihracat yapan şirketleri ödüllendirdiği ‘İhracatın Yükselen Yıldızları’nda Philsa Philip Morris/Sabancı, 2016’da 235,6 milyon dolar ihracatla tütün sektöründe Ege Bölgesi’nin ihracat şampiyonu oldu.

Philsa Philip Morris/Sabancı Yönetim Kurulu Murahhas Azası Enrique Jimenez, “2015’te 135 milyon dolar olan ihracatımızı 2016’da 235,6 milyon dolara yükselttik.

Ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.



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