Philsa, ‘ihracatın yıldızı’ oldu
Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2016’da sektörel bazda en çok ihracat yapan şirketleri ödüllendirdiği ‘İhracatın Yükselen Yıldızları’nda Philsa Philip Morris/Sabancı, 2016’da 235,6 milyon dolar ihracatla tütün sektöründe Ege Bölgesi’nin ihracat şampiyonu oldu.
Philsa Philip Morris/Sabancı Yönetim Kurulu Murahhas Azası Enrique Jimenez, “2015’te 135 milyon dolar olan ihracatımızı 2016’da 235,6 milyon dolara yükselttik.
Ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.
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