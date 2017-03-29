PİLOT’un beşinci dönemi başlıyor
Türk Telekom’un (TT) PİLOT Girişim Hızlandırma Programı’nın yeni başvuru dönemi başladı.
Eğitim ve sağlık teknolojileri, yapay zeka, sanal gerçeklik, nesnelerin interneti, iş çözümleri, siber güvenlik girişimlerinin öncelikli destekleneceği bu dönemde başvurular, www.turktelekompilot.com.tr’den kabul ediliyor.
PİLOT’a katılmaya hak kazanan her ekip 75 bin TL nakit desteği alıyor, TT ile iş birliği yapıyor. Programda yalın girişim, kullanıcı deneyimi, dijital pazarlama gibi konularda eğitim verilecek.
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