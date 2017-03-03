Portakal Çiçeği için Adana’ya

Mart 3, 2017 0 Yorum 48 Okunma
Portakal Çiçeği için Adana’ya

‘Nisan’da Adana’da-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın beşincisi 4-9 Nisan’da gerçekleştirilecek.

Karnavalda, eğlenceli etkinlikler, kültürel ve sanatsal aktiviteler olacak.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO’su Ali Haydar Bozkurt, karnavalın en önemli ilkesinin ‘herkesi kucaklaması’ olduğunun altını çizdi.



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