Portakal Çiçeği için Adana’ya
‘Nisan’da Adana’da-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın beşincisi 4-9 Nisan’da gerçekleştirilecek.
Karnavalda, eğlenceli etkinlikler, kültürel ve sanatsal aktiviteler olacak.
Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO’su Ali Haydar Bozkurt, karnavalın en önemli ilkesinin ‘herkesi kucaklaması’ olduğunun altını çizdi.
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