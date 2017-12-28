PPG’den ‘Gönüllü Kütüphane’

Aralık 28, 2017 0 Yorum 90 Okunma
PPG’den ‘Gönüllü Kütüphane’

PPG Türkiye, ‘Colorful Communities’ projesi kapsamında 2018’de hayata geçireceği ‘Stem Bus’ projesiyle bir otobüsü boyayarak kütüphane haline getirecek.

Şirket bu otobüsü Millî Eğitim Bakanlığı’na bağışlayacak. Gönüllülük projeleri için her yıl bütçe ayırdıklarını söyleyen PPG Otomotiv Tamir Boyaları Türkiye ve Ortadoğu Müdürü Bülend Alpay, “En büyük yatırımın çalışanlarımızın sağladığı gönüllü katkı olduğuna inanıyoruz” dedi.



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