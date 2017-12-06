Proline’dan yeni işbirliği
Proline, Somod Resilience Center (SRC) ile stratejik AR-GE için işbirliği kararı aldı.
Paris’teki Milipol fuarında duyurulan anlaşmayla, Türk ve Katarlı mühendislerin birlikte çalışıp yazılım geliştirmesi ve üretilen teknolojilerin başta Katar olmak üzere birçok ülkedeki özel sektör ve devlet kurumlarının hizmetine sunulması hedefleniyor.
Proline İcra Kurulu Başkanı Mehmet Doğanyiğit, “Bu ortaklık Proline’ın akıllı şehirler alanında bölgesel lider olma hedefinin gerçekçi olduğunu kanıtlıyor” dedi.
Önceki haber Sağlam mali yapımızı koruyoruz
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?